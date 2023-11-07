7 ноября, 12:21

Бербок предупредила об "ужасных последствиях" в случае прекращения оказания помощи Украине

По словам главы МИД ФРГ, Киев не должен проиграть в конфликте

БЕРЛИН, 7 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что прекращение оказания поддержки Киеву приведет к "ужасным последствиям для Украины и Европы". С таким утверждением она выступила в преддверии саммита стран Группы семи (G7) в Японии.

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ подчеркнула, что необходимо продолжать оказывать помощь Украине.

Слова Бербок, которая отмечает, что если поддержка Киева ослабнет, это может грозить "ужасными последствиями для народа Украины и Европы", приводит телеканал NTV.  Министр подчеркнула, что Украина не должна проиграть в конфликте.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил в интервью европейскому изданию Politico, что задержки с предоставлением финансовой помощи со стороны ЕС могут иметь тяжелые последствия не только для Украины, но и для всей Европы. Он отметил, что Украина может столкнуться с макроэкономическим кризисом без дальнейшей материальной поддержки со стороны европейских партнеров. Политик указал, что без европейской финансовой помощи дыра в государственном бюджете Украины составит $29 млрд. 

Теги:
УкраинаГерманияБербок, Анналена
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация