Бербок предупредила об "ужасных последствиях" в случае прекращения оказания помощи Украине

По словам главы МИД ФРГ, Киев не должен проиграть в конфликте

БЕРЛИН, 7 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что прекращение оказания поддержки Киеву приведет к "ужасным последствиям для Украины и Европы". С таким утверждением она выступила в преддверии саммита стран Группы семи (G7) в Японии.

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ подчеркнула, что необходимо продолжать оказывать помощь Украине.

Слова Бербок, которая отмечает, что если поддержка Киева ослабнет, это может грозить "ужасными последствиями для народа Украины и Европы", приводит телеканал NTV. Министр подчеркнула, что Украина не должна проиграть в конфликте.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил в интервью европейскому изданию Politico, что задержки с предоставлением финансовой помощи со стороны ЕС могут иметь тяжелые последствия не только для Украины, но и для всей Европы. Он отметил, что Украина может столкнуться с макроэкономическим кризисом без дальнейшей материальной поддержки со стороны европейских партнеров. Политик указал, что без европейской финансовой помощи дыра в государственном бюджете Украины составит $29 млрд.