7 ноября, 11:47,
обновлено 7 ноября, 12:09

ФРГ, несмотря на приостановку участия в ДОВСЕ, намерены соблюдать нацквоты по вооружениям

МИД Германии заявил о возможном возвращении к участию в соглашении в случае изменения позиции РФ

БЕРЛИН, 7 ноября. /ТАСС/. Германия, несмотря на приостановку участия в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), будет соблюдать национальные квоты по прописанным в нем боевым системам и допустила возможное возвращение к участию в ДОВСЕ в случае изменения позиции России. Об этом журналистам сообщил представитель МИД ФРГ.

"Правительство Германии, как и его союзники по НАТО, по-прежнему привержено безопасности Европы. Это также включает в себя один из центральных принципов ДОВСЕ, а именно эффективный контроль над вооружениями обычных вооруженных сил в Европе", - отмечается в сообщении. "Поэтому Германия готова продолжать реализацию определенных мер ДОВСЕ, таких, как обмен данными, с заинтересованными европейскими государствами. Кроме того, правительство ФРГ намерено и дальше соблюдать национальные квоты по боевым системам, подпадающим под действие ДОВСЕ", - подчеркнули в МИД ФРГ.

"В случае кардинального изменения позиции России возобновление реализации ДОВСЕ остается возможным", - констатировали во внешнеполитическом ведомстве Германии. 

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