Япония и Великобритания намерены расширять санкции против РФ из-за ситуации на Украине

Стороны также условились активизировать сотрудничество с международными партнерами, направленное на борьбу с обхождением введенных в отношении России санкций

ТОКИО, 7 ноября. /ТАСС/. Япония и Великобритания намерены расширять экономические санкции в отношении РФ из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран, по итогам прошедших в Токио переговоров в формате "два плюс два".

"[Япония и Великобритания] будут сохранять, полностью реализовывать и расширять уже введенные экономические меры для дальнейшего противодействия возможностям России вести ее незаконную агрессию", - говорится в документе, принятом по итогам очных переговоров в Токио. Стороны также условились активизировать сотрудничество с международными партнерами, направленное на борьбу с обхождением введенных в отношении РФ санкций.

Главы внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран подтвердили, что продолжат всестороннюю поддержку Украины. Япония и Великобритания в очередной раз призвали Иран и Китай отказаться от поддержки, которую эти государства, по утверждению западных стран, оказывают России.

Переговоры между Токио и Лондоном в подобном формате прошли впервые с 2021 года. В Токио во вторник также началась двухдневная встреча глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи, главными темами которой, как ожидается, станут израильско-палестинский конфликт и ситуация на Украине.