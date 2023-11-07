ЦАХАЛ ответил огнем артиллерии на обстрел армейского поста у границы с Ливаном

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 ноября. /ТАСС/. Система ПВО Израиля перехватила подозрительную воздушную цель в районе границы с Ливаном. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад система ПВО ЦАХАЛа перехватила подозрительную воздушную цель, которая была обнаружена в районе границы с Ливаном", - говорится в сообщении.

Цель была перехвачена "до того, как она перелетела на территорию Израиля", отметили в пресс-службе.

ЦАХАЛ ответил артиллерийским огнем на обстрел из Ливана армейского поста на севере Израиля.

"Некоторое время назад террористы обстреляли пост ЦАХАЛа в районе Арамше на севере Израиля. О ранениях не сообщалось. Солдаты ЦАХАЛа ответили артиллерийским огнем по району в Ливане, откуда велась стрельба", - говорится в сообщении.