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обновлено 7 ноября, 12:05
Палестино-израильский конфликт

Система ПВО Израиля перехватила подозрительную воздушную цель в районе границы с Ливаном

ЦАХАЛ ответил огнем артиллерии на обстрел армейского поста у границы с Ливаном

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 ноября. /ТАСС/. Система ПВО Израиля перехватила подозрительную воздушную цель в районе границы с Ливаном. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"Некоторое время назад система ПВО ЦАХАЛа перехватила подозрительную воздушную цель, которая была обнаружена в районе границы с Ливаном", - говорится в сообщении.

Цель была перехвачена "до того, как она перелетела на территорию Израиля", отметили в пресс-службе.

ЦАХАЛ ответил артиллерийским огнем на обстрел из Ливана армейского поста на севере Израиля.

"Некоторое время назад террористы обстреляли пост ЦАХАЛа в районе Арамше на севере Израиля. О ранениях не сообщалось. Солдаты ЦАХАЛа ответили артиллерийским огнем по району в Ливане, откуда велась стрельба", - говорится в сообщении. 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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