7 ноября, 12:10
Военная операция на Украине

Нидерланды отправляют пять F-16 в Румынию для подготовки украинских пилотов

Они будут направлены на военно-воздушную базу Фетешти

ГААГА, 7 ноября. /ТАСС/. Пять принадлежащих Нидерландам истребителей F-16 отправляются в Румынию, где будет осуществляться подготовка украинских пилотов. Об этом сообщила в социальной сети X (ранее Twitter) и.о. министра обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

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"Пять голландских F-16 сегодня будут направлены на военно-воздушную базу Фетешти в Румынии, - написала она. - Скоро там откроется учебный центр для подготовки пилотов как из стран НАТО, так и с Украины".

Нидерланды, Дания и несколько других западных стран в настоящее время принимают активное участие в подготовке украинских летчиков и впоследствии планируют передать Украине определенное количество истребителей. В распоряжении Нидерландов находится 42 самолета, которые постепенно заменяются на более современные F-35. Ранее голландские чиновники заявляли, что готовы передать Украине до 24 истребителей, а остальные будут использоваться для подготовки пилотов. 

Теги:
УкраинаДанияНидерландыРумынияВоенная операция на Украине
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