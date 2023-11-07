Нидерланды отправляют пять F-16 в Румынию для подготовки украинских пилотов

Они будут направлены на военно-воздушную базу Фетешти

ГААГА, 7 ноября. /ТАСС/. Пять принадлежащих Нидерландам истребителей F-16 отправляются в Румынию, где будет осуществляться подготовка украинских пилотов. Об этом сообщила в социальной сети X (ранее Twitter) и.о. министра обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

"Пять голландских F-16 сегодня будут направлены на военно-воздушную базу Фетешти в Румынии, - написала она. - Скоро там откроется учебный центр для подготовки пилотов как из стран НАТО, так и с Украины".

Нидерланды, Дания и несколько других западных стран в настоящее время принимают активное участие в подготовке украинских летчиков и впоследствии планируют передать Украине определенное количество истребителей. В распоряжении Нидерландов находится 42 самолета, которые постепенно заменяются на более современные F-35. Ранее голландские чиновники заявляли, что готовы передать Украине до 24 истребителей, а остальные будут использоваться для подготовки пилотов.