7 ноября, 12:15
Палестино-израильский конфликт

Минздрав сектора Газа сообщил, что более 2,8 тыс. человек остаются под завалами

По информации Al Jazeera, анклав продолжает подвергаться ударам израильской армии

РАБАТ, 7 ноября. /ТАСС/. Более 2,8 тыс. человек находятся в настоящее время под завалами в секторе Газа, который продолжает подвергаться ударам израильской армии. Об этом катарскому телеканалу Al Jazeera сообщили в Минздраве палестинского анклава.

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"Более 2,8 тыс. человек в секторе Газа все еще находятся под завалами", - сказал собеседник телеканала.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликт
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