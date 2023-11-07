Япония направит $1 млрд на закупку ракет большой дальности местного производства

В общей сложности Минобороны страны намеревается запросить $5,4 млрд из дополнительного бюджета, который правительство планирует согласовать и утвердить в ближайшее время

ТОКИО, 7 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны Японии намеревается запросить порядка 152,3 млрд иен (около $1 млрд по текущему курсу) в рамках дополнительного бюджета на текущий 2023 финансовый год на приобретение ракет большой дальности, произведенных местными компаниями. Об этом сообщило агентство Kyodo.

В общей же сложности Минобороны намеревается запросить 813 млрд иен ($5,4 млрд) из дополнительного бюджета, который правительство планирует согласовать и утвердить в ближайшее время.

Ранее Министерство обороны Японии запросило рекордно высокий бюджет на 2024 финансовый год (апрель 2024 - март 2025 годов) в объеме 7,739 трлн иен (около $53 млрд по текущему курсу), что более чем на 27% больше, чем текущие ассигнования на эти цели. В частности, бюджетная заявка предусматривает выделение 755 млрд иен ($5,17 млрд) на приобретение и разработку ракет большой дальности. Также предполагается начать разработку японской ракеты класса "воздух - воздух" для истребителей нового поколения и гиперзвуковых ракет-перехватчиков, которые Токио намерен создавать при сотрудничестве с Вашингтоном.

Японское правительство 16 декабря прошлого года утвердило новую стратегию нацбезопасности. В частности, в ней устанавливается право Японии наносить контрудары по целям на территории потенциального противника. В то же время в документе подчеркивается, что нанесение превентивных ударов не допускается. Стратегия также предполагает увеличение военных расходов к 2027 году почти вдвое, до 2% ВВП. Для приобретения потенциала ответного удара правительство Японии планирует увеличить дальность имеющихся у нее на вооружении ракет "Тип-12", закупить американские крылатые ракеты Tomahawk и разработать собственные гиперзвуковые вооружения.