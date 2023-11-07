СМИ: эмиссар США обсудит в Бейруте эскалацию на границе с Израилем и обмен пленными

По информации Al Nashra, Эймос Хокстин будет принят спикером парламента Набихом Берри и премьер-министром Наджибом Микати

БЕЙРУТ, 7 ноября. /ТАСС/. Старший советник Госдепартамента США по глобальной энергетической безопасности Эймос Хокстин, выступающий посредником на переговорах между Ливаном и Израилем, прибудет в ближайшие часы в Бейрут. Об этом сообщил новостной портал Al Nashra.

По его информации, американский эмиссар будет принят спикером парламента Набихом Берри и премьер-министром Наджибом Микати. Основное внимание на переговорах будет уделено прекращению военной эскалации на ливано-израильской границе.

Как передала газета Nida al-Watan, американский эмиссар встретится также с генералом Аббасом Ибрагимом, бывшим начальником Управления общей безопасности Ливана. По ее сведениям, Ибрагим принимает участие в секретных контактах с радикальным движением ХАМАС с целью освобождения заложников, захваченных 7 октября.

20 октября боевики ХАМАС освободили двух американок Джудит Раанан и ее дочь Натали, сколько граждан США остается в их руках, неизвестно.

29 октября официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что военное командование обладает проверенной информацией о 229 пленниках, удерживаемых радикалами в секторе Газа. В свою очередь член руководства ХАМАС за рубежом Хишам Касем заявил о намерении обменять пленников на палестинцев, которые находятся в израильских тюрьмах.