Число жертв израильских атак в Газе превысило 10,3 тыс.

Днем ранее катарский телеканал Al Jazeera утверждал, что с 7 октября число погибших в анклаве достигло 10 022, среди них было не менее 4 104 детей

ДУБАЙ, 7 ноября. /ТАСС/. Число палестинцев, погибших в результате действий Израиля в секторе Газа, выросло до 10,3 тыс. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на Минздрав Палестины.

По данным ведомства, число жертв составляет на данный момент не менее 10 328. Днем ранее катарский телеканал Al Jazeera утверждал, что с 7 октября число погибших в анклаве достигло 10 022, среди них было не менее 4 104 детей.