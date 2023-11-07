7 ноября, 12:36
Палестино-израильский конфликт

Число жертв израильских атак в Газе превысило 10,3 тыс.

Газа. AP Photo/ Fatima Shbair
Газа
© AP Photo/ Fatima Shbair

Днем ранее катарский телеканал Al Jazeera утверждал, что с 7 октября число погибших в анклаве достигло 10 022, среди них было не менее 4 104 детей

ДУБАЙ, 7 ноября. /ТАСС/. Число палестинцев, погибших в результате действий Израиля в секторе Газа, выросло до 10,3 тыс. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на Минздрав Палестины.

Читайте также
Военная эскалация на Ближнем Востоке и попытки помочь населению Газы. Конфликт в Палестине

По данным ведомства, число жертв составляет на данный момент не менее 10 328. Днем ранее катарский телеканал Al Jazeera утверждал, что с 7 октября число погибших в анклаве достигло 10 022, среди них было не менее 4 104 детей. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация