Число жертв израильских атак в Газе превысило 10,3 тыс.

ДУБАЙ, 7 ноября. /ТАСС/. Число палестинцев, погибших в результате действий Израиля в секторе Газа, выросло до 10,3 тыс. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на Минздрав Палестины.
Читайте также
Военная эскалация на Ближнем Востоке и попытки помочь населению Газы. Конфликт в Палестине
По данным ведомства, число жертв составляет на данный момент не менее 10 328. Днем ранее катарский телеканал Al Jazeera утверждал, что с 7 октября число погибших в анклаве достигло 10 022, среди них было не менее 4 104 детей.