Президент Литвы высказался против попыток принижения ценности традиционной семьи

Гитанас Науседа прокомментировал вопрос о разрешении рассказывать несовершеннолетним на школьных уроках о нетрадиционной сексуальной ориентации

ВИЛЬНЮС, 7 ноября. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа выступил против попыток принижения ценности традиционной семьи в пользу навязываемого сексуальными меньшинствами семейного партнерства лиц одного пола. О своей позиции глава государства, ранее избегавший затрагивать этот вопрос, заявил журналистам.

"Для меня неприемлемы разрешения <...> принижать [ценности традиционной] семьи", - сказал он.

Этот вопрос был задан главе государства в связи с находящимся на рассмотрении в Сейме (парламенте) вопросом о разрешении рассказывать несовершеннолетним на школьных уроках о нетрадиционной сексуальной ориентации. Президента спросили, наложит ли он вето на закон о таком разрешении. "Мне кажется, что я высказался ясно", - заявил Науседа.