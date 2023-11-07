7 ноября, 13:00

Президент Литвы высказался против попыток принижения ценности традиционной семьи

Гитанас Науседа прокомментировал вопрос о разрешении рассказывать несовершеннолетним на школьных уроках о нетрадиционной сексуальной ориентации

ВИЛЬНЮС, 7 ноября. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа выступил против попыток принижения ценности традиционной семьи в пользу навязываемого сексуальными меньшинствами семейного партнерства лиц одного пола. О своей позиции глава государства, ранее избегавший затрагивать этот вопрос, заявил журналистам.

"Для меня неприемлемы разрешения <...> принижать [ценности традиционной] семьи", - сказал он.

Этот вопрос был задан главе государства в связи с находящимся на рассмотрении в Сейме (парламенте) вопросом о разрешении рассказывать несовершеннолетним на школьных уроках о нетрадиционной сексуальной ориентации. Президента спросили, наложит ли он вето на закон о таком разрешении. "Мне кажется, что я высказался ясно", - заявил Науседа. 

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ЛитваНауседа, Гитанас
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