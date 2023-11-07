Генсек ООН заявил об обеспокоенности ростом антисемитизма и исламофобии в мире

Антониу Гутерриш также указал на необходимость "сохранять общую человечность"

ООН, 7 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен ростом антисемитизма и антимусульманских настроений в мире на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Свою позицию руководитель организации высказал в соцсети X (ранее Twitter).

"Я глубоко обеспокоен ростом антисемитизма и нетерпимости антиисламского характера. Виды страданий на Ближнем Востоке разрывают сердце и душу. Но ненавистническая риторика и провокационные действия должны прекратиться", - отметил Гутерриш.

Генсек ООН также указал на необходимость, несмотря на конфликт, "сохранять общую человечность".

Накануне Гутерриш заявил, что обеспокоен угрозой расширения палестино-израильского конфликта, и призвал остановить его эскалацию.