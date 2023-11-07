Чехия допустила возвращение в ДОВСЕ в будущем

В Праге также заявили о поддержке принципов, заложенных в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе

ПРАГА, 7 ноября. /ТАСС/. Чехия поддерживает принципы, заложенные в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), и может возобновить его реализацию в будущем. Об этом говорится в заявлении МИД республики в связи с приостановкой странами - членами НАТО участия в ДОВСЕ.

"Чехия продолжает поддерживать идею контроля над обычными вооружениями в Европе на основе соблюдения взаимных обязательств, - отмечается в публикации на сайте ведомства. - Чехия после приостановки действия [ДОВСЕ государствами - членами НАТО] остается договаривающейся стороной соглашения и сможет возобновить его реализацию в будущем".

ДОВСЕ без участия РФ, как следует из документа, не является эффективным инструментом обеспечения безопасности в Европе. "Цель ДОВСЕ не может быть достигнута без участия России", - подчеркивается в нем. При этом МИД Чехии утверждает, что страны НАТО соблюдали свои договорные обязательства.

Ранее страны НАТО объявили о намерении бессрочно приостановить свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в связи с завершением процедуры выхода Российской Федерации из этого договора.

ДОВСЕ был подписан в 1990 году и адаптирован в 1997 году. Страны НАТО не ратифицировали адаптированную версию этого документа, продолжив придерживаться положений 1990 года, в которых содержатся нормы обычных вооружений из расчета баланса между альянсом и ныне расформированной Организацией Варшавского договора. Президент РФ Владимир Путин 29 мая 2023 года подписал закон о денонсации ДОВСЕ, он вступил в силу 9 июня. В Москве неоднократно заявляли о том, что вина за прекращение существования соглашения ляжет на США и их союзников, которые выбрали путь конфронтации.