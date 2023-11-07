В США заявили о поддержке партнеров вне НАТО приостановки обязательств по ДОВСЕ

По словам помощника президента по национальной безопасности Джейка Салливана, приостановка Соединенными Штатами выполнения обязательств по договору "укрепит сдерживающий и оборонный потенциал" альянса за счет снятия ограничений

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Решение о приостановке выполнения США своих обязательств в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) было поддержано союзниками по НАТО и партнерами вне альянса. Об этом говорится в заявлении помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как отмечается в заявлении, на фоне "фундаментальных изменений", связанных с выходом России из ДОВСЕ, США приостановят выполнение своих обязательств в рамках договора с 7 декабря 2023 года. "Решение о приостановке выполнения наших обязательств в рамках ДОВСЕ было принято по итогам консультаций и в координации с нашими союзниками по НАТО, многие из которых также являются участниками договора. Ряд наших партнеров по ДОВСЕ, не являющихся членами НАТО, также поддержали приостановку выполнения обязательств в рамках ДОВСЕ в ответ на действия РФ", - указывается в заявлении.

Укрепление потенциала НАТО

По словам Салливана, приостановка Соединенными Штатами выполнения обязательств по ДОВСЕ "укрепит сдерживающий и оборонный потенциал" НАТО за счет снятия ограничений.

"Приостановка обязательств по ДОВСЕ укрепит сдерживающий и оборонный потенциал альянса за счет снятия ограничений, затрагивающих планирование, развертывание вооружений и проведение учений: ограничений, которые больше не связывают Россию после выхода Москвы из договора", - утверждает Салливан.

Союзники по альянсу, как отмечается в документе, разделяют точку зрения, согласно которой "будет неприемлемо, если военный потенциал стран НАТО будет ограничиваться ДОВСЕ, в то время как России - обладателя крупнейшей армии в Европе <...> - нет".

Помощник американского президента утверждает, что США и их партнеры по НАТО "сохраняют приверженность эффективному контролю за обычными вооружениями как ключевому элементу евроатлантической безопасности". "Мы продолжим принимать меры, нацеленные на повышение стабильности и безопасности в Европе, снижая риск, предотвращая заблуждения, избегая конфликтов и укрепляя доверие", - указано в заявлении.

Ранее страны НАТО объявили о намерении бессрочно приостановить свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе в связи с завершением процедуры выхода Российской Федерации из этого договора. До этого МИД РФ сообщил, что процедура выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе завершена в полночь на 7 ноября, документ прекратил свое существование для Москвы.

В документе утверждается, что выход РФ из ДОВСЕ наряду с российской специальной военной операцией на Украине "фундаментальным образом меняют обстоятельства, необходимые для согласия со стороны стран - участниц ДОВСЕ на соблюдение условий договора, а также радикальным образом трансформируют предусмотренные им обязательства".