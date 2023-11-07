Глава ВПП ООН призвала США приложить больше усилий для доступа гуманитарной помощи в Газу

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы организации Синди Маккейн отметила, что ВПП не сможет доставить гуманитарные грузы до тех пор, пока не будет обеспечен беспрепятственный проезд грузовиков в анклав

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Синди Маккейн призвала Соединенные Штаты приложить больше усилий для доступа грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа. Об этом она заявила в интервью Bloomberg TV.

"Моя просьба к [американской] администрации: пожалуйста, нам нужен доступ [в Газу]. И лучше побыстрее", - отметила она. Маккейн подчеркнула, что ВПП не сможет доставить гуманитарные грузы до тех пор, пока не будет обеспечен беспрепятственный проезд грузовиков в анклав. Она высоко оценила действия стран ближневосточного региона по оказанию помощи жителям Газы, выделив роль Египта. В то же время глава программы указала, что процесс носит "весьма хаотичный" характер.

"Мы сделаем все, что сможем, чтобы позволить грузовикам пройти [в Газу]. <...>. Проблема в том, что там нет воды, нет еды, нет медикаментов, нет топлива. Люди умирают. В нашей власти - оказать давление, чтобы удостовериться, что гуманитарные службы могут попасть туда, причем безопасно", - указала она. Маккейн подчеркнула, что для транспортировки грузов в анклав нужно наладить "организационный процесс", который позволил бы поставлять помощь быстрее, а также выявлять те районы, которые больше всего нуждаются в поддержке.

Директор программы ООН добавила, что на фоне обострения на Ближнем Востоке ВПП не забывает и о других конфликтах в мире, например, в Судане, Сомали, Йемене, хотя, как она отметила, некоторые из них сейчас привлекают гораздо меньше внимания, чем ситуация на Ближнем Востоке. Маккейн обратила внимание на нехватку финансирования для помощи всем странам и намекнула на то, что государства, которые далеки от подобных кризисов, могли бы выделить дополнительные средства на решение гуманитарных проблем в мире.

Доставка гуманитарной помощи в сектор Газа началась 21 октября - спустя две недели с начала обострения ближневосточного конфликта. С того времени, по данным ООН, на территорию анклава прибыли порядка 450 грузовиков с гуманитарной помощью. До эскалации конфликта в сектор Газа ежедневно прибывали порядка 500 грузовиков с предметами первой необходимости.