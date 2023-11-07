ХАМАС заявило, что Израиль не согласился на освобождение 12 иностранных заложников

Радикальное движение отметило, что "сионистская агрессия в Газе угрожает жизни этих людей"

БЕЙРУТ, 7 ноября. /ТАСС/. Радикальное движение ХАМАС в секторе Газа обвинило правительство Израиля в срыве готовившегося освобождения новой группы заложников, которые находятся в руках его боевиков. Об этом сообщается в размещенном в Telegram-канале заявлении.

"Бригады Иззэддина аль-Кассама" (военное крыло ХАМАС - прим. ТАСС) готовили к освобождению группу из 12 иностранцев, но этому помещали оккупационные силы, - говорится в тексте. - Мы подтверждаем, что по-прежнему готовы их освободить". В заявлении отмечается, что "сионистская агрессия в Газе угрожает жизни этих людей".

29 октября официальный представитель "Бригад Иззэддина аль-Кассама" Абу Обейда заявил, что движение согласно заключить сделку об обмене палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах, на всех заложников, захваченных в ходе операции 7 октября на территории Израиля.

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари ранее сообщил, что военное командование обладает проверенной информацией о 229 пленниках, удерживаемых радикалами в секторе Газа.

По данным правозащитной организации "Ад-Дамир", в израильских тюрьмах находятся 5,2 тыс. палестинцев, в том числе 33 женщины и 170 несовершеннолетних, еще более 1,2 тыс. подвергнуты административному задержанию.