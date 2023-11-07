AFP: удар с воздуха по городу Кидаль в Мали привел к гибели шести человек

Одним из объектов атаки стал лагерь, где до недавнего времени были расквартированы миротворцы ООН

ПРЕТОРИЯ, 7 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек, включая детей, погибли в результате удара с воздуха по городу Кидаль на северо-востоке Мали, откуда ранее вышли миротворцы миссии ООН МИНУСМА. Об этом сообщает агентство AFP.

Ранее действующая на севере Мали группировка "Постоянная стратегическая структура" (CSP) заявила, что взяла под контроль базу в Кидале, которую 31 октября покинули миротворцы ООН.

"Сегодня утром было несколько ударов с воздуха. Шесть человек погибли, в том числе трое детей", - сообщает агентство со ссылкой на медицинского работника. По другим данным, жертв оказалось больше.

Как отмечается, один из ударов пришелся на лагерь, в котором до прошлого вторника были расквартированы миротворцы ООН.

Ранее сообщалось, что миротворцы ООН покинули базы в городах Кидаль, Тесалит и Агелок на северо-востоке Мали. 30 июня СБ ООН единогласно принял по требованию правительства Мали резолюцию о завершении миротворческой миссии в этой африканской стране. Вывод подразделений должен завершиться к 31 декабря 2023 года.

МИНУСМА была учреждена весной 2013 года резолюцией СБ ООН. Задача миссии состояла в оказании помощи властям Мали в укреплении безопасности на территории республики. Однако минувшим летом правительство Мали заявило, что МИНУСМА не справилась со своей задачей и должна покинуть страну. На тот момент миссия насчитывала более 15 тыс. военнослужащих. С момента основания миссии в Мали погибли около 300 ее сотрудников.