СМИ: Зеленский отложил свой визит в Израиль на неопределенный срок

По информации The Times of Israel, президент Украины все еще намерен посетить еврейское государство

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский отложил свой визит в Израиль на неопределенный срок. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на израильский диписточник.

По его информации, украинский лидер все еще намерен посетить еврейское государство, однако дата его визита пока не определена. "Если президент [Украины Владимир] Зеленский приедет в Израиль, его встретят с распростертыми объятиями", - приводит слова израильского чиновника издание.

5 ноября газета утверждала, что Зеленский планировал приехать с визитом в Израиль на следующей неделе, однако утечка информации на 12-м канале израильского телевидения разочаровала его. За два дня до этого, 3 ноября, 12-й канал сообщил, что Зеленский может прибыть с визитом в Израиль на следующей неделе 6 и 7 ноября. По информации дипломатических источников телеканала, между Израилем и Украиной велись контакты на высоком уровне по поводу возможной поездки. Вместе с тем, 3 ноября украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в кабмине Украины сообщило, что Зеленский не приедет в Израиль на следующей неделе.

Зеленский около двух недель назад уже выражал желание приехать в Израиль в знак солидарности с еврейским государством в свете нового обострения палестино-израильского конфликта. Тогда власти еврейского государства дали понять Украине, что считают такой визит несвоевременным, напомнил 12-й канал.