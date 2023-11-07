В Иордании заявили, что разрушения в Газе приведут к более масштабному конфликту

Король Абдалла II также отметил возможные сложности в реализации принципа двух государств, если убийства мирных жителей продолжатся

БЕЙРУТ, 7 ноября. /ТАСС/. Затягивание конфликта между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС затруднит возврат к поискам политического решения этого противостояния. Такое мнение выразил король Иордании Абдалла II на встрече с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

"Его Величество король Абдалла II встретился с главой Евросовета Шарлем Мишелем в присутствии наследного принца Хусейна ибн Абдаллы и предупредил, что продолжающиеся разрушения и убийства мирных жителей, происходящие в ходе войны в Газе, впоследствии существенно затруднят возврат к поиску политического решения конфликта. Будет также сложно добиться успеха в вопросе о реализации принципа двух государств, что, в свою очередь, приведет к еще более масштабному конфликту", - говорится в сообщении канцелярии короля, опубликованном на ее официальной странице в соцсети X (ранее Twitter).

Король Иордании находится в Брюсселе с визитом в сопровождении своего сына, наследника престола принца Хусейна, а также делегации, в которую в том числе входит министр иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади. Помимо Мишеля, Абдалла II уже встретился с главой Европарламента Робертой Метсолой, с которой он также обсудил ситуацию в Газе и призвал оказать давление на Израиль, чтобы тот прекратил вооруженное противостояние. Оно, по мнению монарха, может дестабилизировать ситуацию во всем регионе.