Глава МИД Австрии считает, что время для переговоров по Украине еще не пришло

Александер Шалленберг заявил, что без украинской стороны переговоров быть не может

ВЕНА, 7 ноября. /ТАСС/. Украинский конфликт можно урегулировать только за столом переговоров, но время для этого еще не пришло. Такое мнение выразил глава МИД Австрии Александер Шалленберг на пресс-конференции со своим чешским коллегой Яном Липавским.

"Думаю, мы все согласны, что мира можно достичь только за столом переговоров. Но мы до этого еще не дошли", - сказал министр.

Он отметил, что любые усилия, направленные на диалог, стоит расценивать положительно, выделив переговоры в Турции и Белоруссии. "Но без Украины переговоров по Украине быть не может. Для любых переговоров требуются две стороны, пока они к этому не пришли. В регионе не хватает доверия", - добавил министр. При этом он не стал отвечать на вопрос журналиста, готова ли Австрия предоставить площадку для переговоров, будучи нейтральной страной.

Ранее ТАСС со ссылкой на дипломатический источник сообщал, что Турция готова организовать мирные переговоры между Россией и Украиной, если со стороны этих стран будет проявлена соответствующая политическая воля. Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин 5 сентября провели переговоры в Сочи, обсудив украинский кризис. Тогда турецкий лидер повторил, что его страна готова и продолжит играть роль посредника, в том числе в таких вопросах, как обмен пленными. Турция, по его словам, готова внести свой вклад, когда стороны попросят об этом. В марте 2022 года Москва и Киев провели переговоры в Стамбуле. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии серьезных прорывов.