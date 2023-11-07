В Южной Осетии прокомментировали инцидент со стрельбой на границе

Произошедшее власти республики расценивают как прямое следствие официального отказа от признания реальности

ЦХИНВАЛ, 7 ноября. /ТАСС/. Южная Осетия расценивает инцидент со стрельбой на границе как прямое следствие отказа Грузии от признания реальности в пользу несуществующей повестки о "частичной оккупации". Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел республики.

"В Республике Южная Осетия расценивают произошедшее как прямое следствие отказа <...> официального Тбилиси от признания реальности, состоящей в том, что территория Грузии заканчивается на линии прохождения государственной границы Республики Южная Осетия. Результатом такой позиции <...> становятся в том числе многочисленные факты задержаний граждан Грузии, незаконно оказавшихся на территории Южной Осетии при демонстративном попустительстве со стороны грузинских правоохранителей", - говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве Южной Осетии отметили, что на данном участке границы с апреля 2023 года было зафиксировано шесть случаев задержания нарушителей. Грузинская сторона на международных площадках представляет подобные факты как "похищения", и это вписывается в навязываемую мировому сообществу официальным Тбилиси несуществующую повестку так называемой "оккупации части территории Грузии".

"Считаем такую позицию абсолютно контрпродуктивной и более того, провоцирующей <...> инциденты, способные привести к эскалации напряженности. Республика Южная Осетия и впредь будет принимать все законные меры для защиты от нарушений границы своей суверенной территории и воздушного пространства. Вновь призываем Тбилиси прислушаться к предложению начать совместную работу по делимитации и демаркации государственной границы, предполагающую, в том числе, определение порядка ее пересечения по цивилизованным и транспарентным правилам", - подчеркнули в министерстве.