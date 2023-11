Молодежные лидеры предупредили, что позиция Байдена по Газе может стоить ему переизбрания

Активисты призвали президента США как можно скорее изменить курс

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Поддерживающие Демократическую партию США молодежные лидеры и политические активисты предупредили президента США Джо Байдена, что не смогут обеспечить ему победу на президентских выборах в 2024 году, если он не изменит позиции касательно гуманитарной ситуации в секторе Газа.

"Мы опасаемся, что те, кто стремится привлечь молодежь к голосованию на этих выборах, не смогут набрать добровольцев, организаторов, сотрудников и доноров, необходимых для обеспечения победы демократов на избирательных участках, - говорится в тексте обращения активистов к американскому лидеру, оказавшегося в распоряжении телеканала NBC News. - Мы не можем объяснить вашу позицию людям нашего поколения. Решения, которые вы приняли до сих пор в отношении сектора Газа, усложнили нам задачу убедить наши общины организоваться и проголосовать в 2024 году. Мы призываем вас как можно скорее изменить курс. Ни в чем не повинные люди не должны больше погибать".

Призыв на текущий момент подписали около десятка молодежных активистов, которые по собственным утверждениям мобилизовали в 2020 году рекордное количество избирателей среди американской молодежи, что позволило нынешнему главе Белого дома одержать победу на прошлых выборах. К ним относятся лидеры движения за ужесточение оборота оружия в США March for Our Lives, крупнейшей молодежной иммигрантской сети в стране United We Dream, а также правозащитной организации по продвижению гражданского диалога в сети Gen-Z for Change, выросшей из созданной во время выборов 2020 года группы интернет-поддержки президента Байдена под названием TikTok for Biden.

"Мы обращаемся к вам с очень резким и недвусмысленным предупреждением: своей позицией по Газе вы и ваша администрация рискуете тем, что миллионы молодых избирателей останутся дома или проголосуют за третью партию в следующем году, - утверждают молодежные активисты. - Мы обращаемся к вам с просьбой использовать все имеющиеся в вашем распоряжении средства для немедленного прекращения огня и возобновления мирного процесса."

Ранее Национальный мусульманский демократический совет США и активисты Демократической партии США выдвинули ультиматум президенту США Джо Байдену с требованием использовать его влияние на Израиль и обеспечить режим прекращения огня в секторе Газа. В противном случае авторы инициативы пообещали мобилизовать большое число мусульманских и арабских избирателей в США, чтобы глава Белого дома не был переизбран на следующий срок.