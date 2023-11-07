7 ноября, 14:27
Палестино-израильский конфликт

СМИ: глава политбюро ХАМАС Хания прибыл в Турцию для встречи с Эрдоганом

По данным агентства Maan, его визит "связан с недавним посещением Ирана"

КАИР, 7 ноября. /ТАСС/. Делегация палестинского радикального движения ХАМАС во главе с руководителем политбюро Исмаилом Ханией прибыла в Турцию. Как сообщает палестинское агентство Maan со ссылкой на источники, ожидается, что Хания встретится с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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По информации источников, визит главы политбюро Хамас "связан с недавним посещением Ирана", где он провел переговоры с руководителем и верховным лидером исламской республики Али Хаменеи, а также несколькими высокопоставленными иранскими чиновниками и обсудил "политические последствия и вопросы безопасности, связанные с операцией ХАМАС против Израиля". 

Теги:
ИранПалестинаТурцияПалестино-израильский конфликтИзраильЭрдоган, Реджеп Тайип
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