СМИ: глава политбюро ХАМАС Хания прибыл в Турцию для встречи с Эрдоганом

По данным агентства Maan, его визит "связан с недавним посещением Ирана"

КАИР, 7 ноября. /ТАСС/. Делегация палестинского радикального движения ХАМАС во главе с руководителем политбюро Исмаилом Ханией прибыла в Турцию. Как сообщает палестинское агентство Maan со ссылкой на источники, ожидается, что Хания встретится с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По информации источников, визит главы политбюро Хамас "связан с недавним посещением Ирана", где он провел переговоры с руководителем и верховным лидером исламской республики Али Хаменеи, а также несколькими высокопоставленными иранскими чиновниками и обсудил "политические последствия и вопросы безопасности, связанные с операцией ХАМАС против Израиля".