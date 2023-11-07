7 ноября, 14:41
Палестино-израильский конфликт

СМИ: сторонники Палестины сорвали заседание финского парламента

Здание парламента Финляндии. AP Photo/ Sergei Grits
Здание парламента Финляндии
© AP Photo/ Sergei Grits

По информации газеты Helsingin Sanomat, демонстранты криками прервали выступления депутатов

СТОКГОЛЬМ, 7 ноября. /ТАСС/. Сторонники Палестины сорвали пленарное заседание финского парламента. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

Читайте также
В Неаполе студенты устроили акцию протеста в поддержку ПалестиныСМИ: в Стамбуле в McDonald's выпустили мышей в знак протеста против действий Израиля

По ее информации, демонстранты в общественной галерее парламента своими криками прервали выступления депутатов. "Свободная Палестина! Остановите геноцид! Немедленно прекратите огонь!" - приводит газета лозунги, которые выкрикивали демонстранты. Некоторые протестующие несли с собой палестинские флаги, а кто-то покрасил руки в красный цвет, пишет издание.

Как отмечает газета, заседание прервали в 14:19 по местному времени (15:19 мск), но позднее его возобновили.

Публика может наблюдать за пленарными заседаниями парламента с зрительских мест, но крики или другие протесты не допускают, пишет издание. 

Теги:
ПалестинаФинляндияПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация