СМИ: сторонники Палестины сорвали заседание финского парламента

По информации газеты Helsingin Sanomat, демонстранты криками прервали выступления депутатов

СТОКГОЛЬМ, 7 ноября. /ТАСС/. Сторонники Палестины сорвали пленарное заседание финского парламента. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

По ее информации, демонстранты в общественной галерее парламента своими криками прервали выступления депутатов. "Свободная Палестина! Остановите геноцид! Немедленно прекратите огонь!" - приводит газета лозунги, которые выкрикивали демонстранты. Некоторые протестующие несли с собой палестинские флаги, а кто-то покрасил руки в красный цвет, пишет издание.

Как отмечает газета, заседание прервали в 14:19 по местному времени (15:19 мск), но позднее его возобновили.

Публика может наблюдать за пленарными заседаниями парламента с зрительских мест, но крики или другие протесты не допускают, пишет издание.