Глава МИД Австрии призвал ЕК рекомендовать странам ЕС начать переговоры о приеме БиГ

Александер Шалленберг считает, что расширение на юго-восток, на Западные Балканы является проверкой геостратегического потенциала Евросоюза

ВЕНА, 7 ноября. /ТАСС/. Австрия и Чехия призывают Еврокомиссию (ЕК) не ограничиваться Украиной и Молдавией, а также дать рекомендацию странам ЕС начать переговоры о приеме Боснии и Герцеговины (БиГ) в состав сообщества. Об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг на пресс-конференции в Вене по итогам переговоров со своим чешским коллегой Яном Липавским.

"Расширение не только на восток, в сторону Молдавии и Украины, но и на юго-восток, на Западные Балканы, - это проверка геостратегического потенциала ЕC. <...> Мы очень настоятельно призываем Еврокомиссию в публикуемых, я полагаю, завтра, докладах дать четкий сигнал не только в отношении [государств] к востоку [от] Евроcоюза, но и к юго-востоку, особенно в отношении Боснии и Герцеговины", - подчеркнул Шалленберг.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о том, что Еврокомиссия 8 ноября даст официальную рекомендацию странам - членам Евросоюза о начале переговоров с Украиной и Молдавией о приеме в сообщество. По информации источников агентства, переговоры могут начаться в 2024 году, если будут выполнены необходимые условия.

22 июня был представлен предварительный доклад Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, согласно которому Киев полностью выполнил лишь два из семи условий для начала процесса - принял законодательство о судебной реформе, а также о свободе СМИ. Прогресс в реформе Конституционного суда Украины был оценен на четверку по пятибалльной шкале. В части принятия законодательства по борьбе с коррупцией, отмыванием денег, олигархизацией и по статусу меньшинств Киев получил тройку.

Официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Никаких сроков для завершения этих переговоров не существует. Так, переговоры Турции и ЕС о вступлении в международную организацию были начаты в 2005 году. К настоящему времени не решены проблемы по 16 из 35 пунктов так называемого переговорного досье, поскольку стороны не могут согласовать такие вопросы, как, например, кипрская проблема.