Президент Египта обсудил с директором ЦРУ ситуацию в секторе Газа

По информации канцелярия Абделя Фаттах ас-Сиси, Уильям Бернс "подтвердил стремление продолжать координироваться с египетской стороной с целью урегулирования нынешнего кризиса"

КАИР, 7 ноября. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял директора ЦРУ Уильяма Бернса, в ходе встречи стороны обсудили эскалацию в секторе Газа. Об этом сообщила канцелярия египетского лидера.

"На встрече обсуждался ряд международных и региональных вопросов, вызывающих общую обеспокоенность, в частности, военная эскалация Израиля в секторе Газа", - говорится в заявлении официального представителя президента Ахмеда Фахми, опубликованном на странице канцелярии в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По ее информации, ас-Сиси подчеркнул определяющие моменты позиции Египта в отношении конфликта, в том числе "необходимость немедленного прекращения огня для защиты гражданского населения, облегчение доступа [населения сектора Газа] к гуманитарной помощи". Со своей стороны Бернс "подтвердил стремление продолжать координироваться с египетской стороной с целью урегулирования нынешнего кризиса".