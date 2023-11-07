7 ноября, 14:41
Палестино-израильский конфликт

Президент Египта обсудил с директором ЦРУ ситуацию в секторе Газа

По информации канцелярия Абделя Фаттах ас-Сиси, Уильям Бернс "подтвердил стремление продолжать координироваться с египетской стороной с целью урегулирования нынешнего кризиса"

КАИР, 7 ноября. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял директора ЦРУ Уильяма Бернса, в ходе встречи стороны обсудили эскалацию в секторе Газа. Об этом сообщила канцелярия египетского лидера.

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"На встрече обсуждался ряд международных и региональных вопросов, вызывающих общую обеспокоенность, в частности, военная эскалация Израиля в секторе Газа", - говорится в заявлении официального представителя президента Ахмеда Фахми, опубликованном на странице канцелярии в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По ее информации, ас-Сиси подчеркнул определяющие моменты позиции Египта в отношении конфликта, в том числе "необходимость немедленного прекращения огня для защиты гражданского населения, облегчение доступа [населения сектора Газа] к гуманитарной помощи". Со своей стороны Бернс "подтвердил стремление продолжать координироваться с египетской стороной с целью урегулирования нынешнего кризиса". 

Теги:
СШАПалестинаЕгипетПалестино-израильский конфликтСиси, Абдель Фаттах, ас-Бернс, Уильям
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