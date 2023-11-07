G7 обсудят координацию по созданию "зимнего защитного зонтика" для Украины

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин продолжит оказывать помощь Киеву "всеми средствами", как и происходит сейчас

БЕРЛИН, 7 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поддержка Киева не ослабнет и страны Группы семи (G7) обсудят координацию по вопросу создания "зимнего защитного зонтика" для Украины.

"В то же время, конечно, важной темой здесь остается поддержка Украины. Мы также готовимся здесь вместе как G7 к нашей координации с целью создания зимнего защитного зонтика для Украины", - сказала Бербок журналистам по прибытии в Японию на встречу глав МИД стран Группы семи.

"Потому что также ясно, что как раз в этот момент в мире некоторые очень внимательно наблюдают за тем, как мы продолжаем поддерживать Украину", - добавила она. Глава внешнеполитического ведомства ФРГ резюмировала, что Берлин продолжит оказывать помощь Киеву "всеми средствами", как и происходит в настоящее время.