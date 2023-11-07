7 ноября, 14:44
Военная операция на Украине

G7 обсудят координацию по созданию "зимнего защитного зонтика" для Украины

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин продолжит оказывать помощь Киеву "всеми средствами", как и происходит сейчас

БЕРЛИН, 7 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поддержка Киева не ослабнет и страны Группы семи (G7) обсудят координацию по вопросу создания "зимнего защитного зонтика" для Украины.

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"В то же время, конечно, важной темой здесь остается поддержка Украины. Мы также готовимся здесь вместе как G7 к нашей координации с целью создания зимнего защитного зонтика для Украины", - сказала Бербок журналистам по прибытии в Японию на встречу глав МИД стран Группы семи.

"Потому что также ясно, что как раз в этот момент в мире некоторые очень внимательно наблюдают за тем, как мы продолжаем поддерживать Украину", - добавила она. Глава внешнеполитического ведомства ФРГ резюмировала, что Берлин продолжит оказывать помощь Киеву "всеми средствами", как и происходит в настоящее время. 

Теги:
УкраинаГерманияБербок, АнналенаВоенная операция на Украине
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