В ХАМАС сообщили, что нашли среди заложников двух россиянок

Член политбюро палестинского движения Муса Абу Марзук заявил, что их пока не могут освободить из-за продолжающихся обстрелов

ЛОНДОН, 7 ноября. /ТАСС/. Члены радикального палестинского движения ХАМАС обнаружили среди удерживаемых в секторе Газа заложников двух россиянок, однако пока не могут их освободить из-за продолжающихся обстрелов. Об этом сообщил вещательной корпорации Би-би-си член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.

По его словам, среди захваченных 7 октября израильтян "искали и нашли двух заложниц" с российским гражданством. Он добавил, что возможность освободить заложников появится только в том случае, если "Израиль прекратит стрелять" и в ХАМАС смогут "передать их Красному Кресту". По словам Абу Марзука, у ХАМАС нет единого списка заложников, так как они находятся в руках "разных групп".

Как пишет Би-би-си, возможности освобождения россиян, попавших в плен к ХАМАС, обсуждались в ходе недавнего визита делегации движения в Москву. Одним из участников поездки и состоявшихся дискуссий был Абу Марзук.

В интервью Би-би-си представитель ХАМАС также отрицал, что в ходе нападения на территорию Израиля боевики убивали гражданских лиц, женщин и детей.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил журналистам, что СВР работает над получением информации о россиянах, находящихся в заложниках у ХАМАС. Днем ранее посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль заявил, что в плену ХАМАС могут находиться семь или восемь россиян.