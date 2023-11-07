В Ашдоде и на севере Израиля впервые за день объявили воздушную тревогу

Ашдод расположен в 35 км к югу от Тель-Авива и в 28 км к северу от границы с сектором Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 ноября. /ТАСС/. Сигналы воздушной тревоги, предупреждающие население об угрозе ракетного обстрела, впервые с начала дня прозвучали в портовом городе Ашдод на юге Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали в городе Ашдод на юге Израиля", - говорится в сообщении.

Ашдод расположен в 35 км к югу от Тель-Авива и в 28 км к северу от границы с сектором Газа.

Незадолго до этого армейская пресс-служба впервые за день проинформировала о воздушной тревоге и в северных районах страны. Вскоре после этого военные сообщили, что зафиксировали 20 запусков со стороны Ливана по израильской территории, армия Израиля открыла ответный огонь по источникам стрельбы.