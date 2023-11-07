Президент Литвы назвал кандидата на пост главы МИД

Гитанас Науседа считает, что это место может занять его советник по вопросам международной политики Аста Скайсгирите

ВИЛЬНЮС, 7 ноября. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа считает своего советника по вопросам международной политики Асту Скайсгирите подходящей кандидатурой на пост главы МИД, который в настоящее время занимает Габриэлюс Ландсбергис. Об этом он заявил журналистам.

"Компетенция Скайсгирите превосходит рамки посла Литвы. Я прекрасно представляю ее министром иностранных дел нашей страны", - сказал он. Ландсбергис предложил назначить Скайсгирите послом Литвы в Великобритании.

По оценке экспертов, такое высказывание президента следует расценивать как резкую критику в адрес нынешнего главы МИД и пожелание его отставки.

Согласно конституции, внешнюю политику Литвы проводит правительство в согласовании с главой государства. Ландсбергис, однако, не слишком следует этой установке. Одним из наиболее вызывающих фактов стало разрешение МИД на открытие представительство Тайваня в Литве, что испортило отношения с Китаем. Пекин согласен, чтобы это, как в других странах, было представительство не Тайваня, а Тайбэя.

В итоге правительство КНР приняло решение понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах, а затем направило ноту об изменении статуса китайской миссии в Вильнюсе с посольства на представительство КНР. Двусторонние торгово-экономические связи практически заморожены.