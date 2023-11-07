Индия испытала квазибаллистическую ракету Pralay

По данным Минобороны страны, ракета была запущена с острова Абдул-Калам у побережья восточного штата Одиша и успешно поразила учебную цель в заданном районе

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны Индии провело успешное испытание квазибаллистической твердотопливной ракеты малой дальности Pralay.

Как сообщило оборонное ведомство, ракета была запущена с острова Абдул-Калам у побережья восточного штата Одиша и успешно поразила учебную цель в заданном районе.

Ранее Совет по оборонным закупкам во главе с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом одобрил производство и закупку 370 новых ракет Pralay для военно-воздушных сил и сухопутных войск.

Pralay станет первой баллистической ракетой с неядерной боевой частью на вооружении индийской армии. Партия из 120 этих ракет поступит на вооружение ВВС, после чего поставки 250 данных ракетных систем будут осуществляться для сухопутных сил. По данным местных СМИ, эти ракеты малой дальности в первую очередь предназначены для размещения на границе с Китаем. Они войдут в состав Объединенного ракетного командования, координирующего эксплуатацию и применение новейшего оружия, включая сверхзвуковые крылатые ракеты BrahMos, реактивные ракеты залпового огня Pinaka, баллистические ракеты большой дальности с ядерными боеголовками Prithvi, Agni и Shaurya, составляющие основу индийских сил ядерного сдерживания.

Pralay - квазибаллистическая мобильная ракета класса "земля - земля". Ее усовершенствованный вариант может изменять траекторию полета. Масса неядерной боеголовки ракеты составляет от 350 до 700 кг. Pralay предназначена для высокоточных ударов по центрам связи, пунктам ПВО и аэродромам противника обычными средствами поражения. Испытанная ракета способна поражать цели на удалении от 150 до 500 км. Дальность ее полета может быть увеличена. Над проектом по ее созданию с 2015 года работала Организация оборонных исследований и разработок. Первые успешные испытания состоялись в 2021-2022 годах.