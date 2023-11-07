В Австрии отметили невозможность деэскалации на Ближнем Востоке до освобождения заложников

Глава МИД страны Александер Шалленберг вновь призвал к освобождению без каких-либо условий более 200 заложников

ВЕНА, 7 ноября. /ТАСС/. Освобождение всех заложников, находящихся сейчас в секторе Газа, должно стать первым шагом к урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг.

"Здесь я могу лишь вновь призвать к освобождению без каких-либо условий более 200 заложников, которые сейчас в Газе. Достичь какой-либо деэскалации будет сложно, пока удерживают заложников", - сказал он на пресс-конференции с чешским коллегой Яном Липавским.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы, начал наземные операции в секторе, наносит ответные удары по целям радикалов в анклаве и по отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.