Оппозиция в Молдавии заявила, что не верит в свободные выборы при действующем руководстве

Илан Шор считает, что будут консультации, на которых примут решение, как поступать дальше

КИШИНЕВ, 7 ноября. /ТАСС/. Молдавский оппозиционер Илан Шор заявил, что не верит в возможность организации свободных выборов в Молдавии, пока страной управляет проевропейская Партия действия и солидарности (ПДС).

"При действующем режиме говорить о законности или проведении демократических выборов, скажем так, практически невозможно. Что делать? Я думаю, что будут консультации оппозиционных партий и других сил, на которых надо принять решение, как поступать дальше. Все-таки на сегодняшний день больше половины населения желают скорейшего ухода [президента Молдавии Майи] Санду ", - сказал Шор в эфире телеканала "Россия-24", комментируя прошедшие 5 ноября выборы в местные органы власти.

Эта кампания была сложной для оппозиции, так как в период предвыборной ситуации в стране были запрещены шесть телеканалов, предоставлявших площадку для оппозиционных сил, также были заблокированы свыше 50 сайтов. Кроме того, были арестованы десятки активистов разных партий, уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов Республики Молдова, находящейся в процессе ликвидации партии "Шор" и других.

Накануне дня тишины Комиссия по чрезвычайным ситуациям аннулировала регистрацию кандидатов партии "Шанс", которым не дали возможности оспорить это решение. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан объяснил санкции информацией якобы о сотрудничестве оппозиции с российскими спецслужбами для силового захвата власти в Молдавии. Действия молдавских властей осудила миссия наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, назвала санкции в отношении партий и СМИ чрезмерными, а также заявила о вмешательстве правительства в выборы.

Местные эксперты обратили внимание, что эти выборы стали "холодным душом" для ПДС, которой выразили поддержку только чуть более четверти избирателей. Они считают, что контролирующая парламент, правительство, правоохранительные органы и Центральную избирательную комиссию партия будет ужесточать борьбу с оппозицией перед выборами президента в 2024 году или попытается отменить их.