Бербок выступила за прекращение огня на Ближнем Востоке по гуманитарным соображениям

Министр иностранных дел Германии заявила, что население Газы остро нуждается в продовольствии, питьевой воде и медицинской помощи

БЕРЛИН, 7 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила за прекращение огня в зоне палестино-израильского конфликта для скорейшей доставки гуманитарной помощи населению в секторе Газа. Об этом она заявила журналистам по прибытии в Японию на встречу глав МИД стран Группы семи (G7).

"Важно, что сегодня на встрече министров иностранных дел Группы семи в Японии первым вопросом является кризис на Ближнем Востоке. Как страны G7 мы ясно даем понять, что Израиль имеет право и обязанность защищать свое население и свой народ в рамках международного права", - сказала Бербок. При этом она говорила о страданиях гражданского населения в секторе Газа. "Вот почему я так активно выступаю за прекращение огня по гуманитарным соображениям", - подчеркнула министр.

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ отметила, что население Газы остро нуждается в продовольствии, питьевой воде и медицинской помощи. "Тем, кто получил наиболее тяжелые ранения, необходимо, наконец, оказать помощь", - констатировала Бербок. В то же время она сказала, что планирует провести кампанию за увеличение финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Страны G7, как указала она, обеспечили около двух третей финансирования БАПОР. "Мы будем поощрять других финансово сильных доноров к более активному участию в БАПОР", - резюмировала министр.

Ранее агентство DPA со ссылкой на министра по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенью Шульце сообщило, что Германия разблокирует зарезервированные ранее 70 млн евро на нужды БАПОР, а также выделит дополнительные €20 млн.