СМИ: военнослужащие США подверглись обстрелу на востоке Сирии

Информация о деталях атаки и ее последствиях не приводится

БЕЙРУТ, 7 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие ВС Соединенных Штатов, присутствующие на контролируемой ими военной базе в районе газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор, подверглись обстрелу. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники.

По их данным, в районе базы были слышны звуки взрывов.

Информация о деталях атаки и ее последствиях не приводится.

31 октября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что с 17 октября было совершено в общей сложности 27 атак на американские базы в регионе: 16 - в Ираке, 11 - в Сирии. Глава Пентагона Ллойд Остин потребовал прекращения ударов по силам США на Ближнем Востоке, осуществляемых, по его мнению, при поддержке Ирана. По словам Остина, в результате этих вылазок легкие ранения получил 21 военнослужащий.