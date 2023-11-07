7 ноября, 16:25
Палестино-израильский конфликт

Протестующие у штаб-квартиры ООН требуют содействия освобождению заложников ХАМАС

© Маргарита Тамаева/ ТАСС

Собравшиеся одеты во все черное, с повязками на глазах они сидят на асфальте, опустив головы вниз и заведя руки за спины, и поют пацифистские песни

Нью-Йорк, 7 ноября. /ТАСС/. Около 100 человек собрались на протест у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, чтобы потребовать содействия в освобождении израильских граждан, оказавшихся в заложниках у радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

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Собравшиеся одеты во все черное, с повязками на глазах они сидят на асфальте, опустив головы вниз и заведя руки за спины, среди них в том числе дети, женщины, пожилые люди. Они поют пацифистские песни, включая Imagine ("Представь себе") Джона Леннона.

На плакатах демонстрантов размещены фотографии заложников. "Это мог бы быть ваш сын", "Это могла бы быть ваша жена", - можно прочитать под изображениями. Люди принесли с собой израильские флаги и транспаранты со словами: "Время на исходе", "Освободите их", "Насилие".

На самом большом плакате, который развернули собравшиеся, обращение к генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу. "Генеральный секретарь Гутерриш, что бы вы делали, если бы [боевики] ХАМАС похитили ваших близких?" - спрашивают протестующие.

Это как минимум третья подобная акция у стен ООН за последний месяц. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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