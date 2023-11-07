В партии Эрдогана сравнили военные преступления Израиля в Газе с геноцидом в Сребренице

Официальный представитель турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик также обвинил международное сообщество в бездействии

СТАМБУЛ, 7 ноября. /ТАСС/. Военные преступления, которые Израиль совершает в Газе, сравнимы с геноцидом в Сребренице (в бывшей Югославии) в 1990-х годах. Об этом сообщил официальный представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик в Анкаре после заседания исполкома ПСР под председательством президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

"Мы сталкиваемся с геноцидом, подобным тому, что был учинен в Сребренице. Газу безостановочно бомбят 32 дня, число жертв выросло до 10 тыс., среди них более 4 тыс. детей. Израиль совершает военные преступления, которые нельзя назвать иначе, как геноцид", - сказал Челик, обвинив международное сообщество в бездействии.

"[Биньямин] Нетаньяху пытается криминализировать палестинскую проблему. Все международные структуры проходят экзамен на человечность. Европейцы думают, что смогут решить эту проблему, наблюдая за ситуацией со стороны. Нетяньяху сейчас делает то же самое, что делали нацисты, совершает военные преступления", - сказал Челик.

Представитель партии Эрдогана заявил о необходимости скорейшего прекращения огня как основы для урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной и решения палестинской проблемы на основе признания двух государств, на чем настаивают в Анкаре, а также предлагают систему стран - гарантов урегулирования кризиса и заявляют о готовности выступить посредником в этом процессе.

Челик, кроме того, высказался за снятие преград для доставки в Газу гуманитарной помощи. "В день в Газу необходимо доставлять минимум 500 грузовиков с гуманитарной помощью, за 32 дня [с начала конфликта] туда прибыли всего 450 грузовиков", - отметил он.