Канада приостановит выполнение обязательств по ДОВСЕ с 7 февраля 2024 года

В стране приняли такое решение в ответ на выход России из договора

ОТТАВА, 7 ноября. /ТАСС/. Канада приостановит участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) с 7 февраля 2024 года в ответ на выход из него России. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Канады.

"Выход России из ДОВСЕ подрывает саму основу, на которой договор был создан, и создает неприемлемый дисбаланс в системе европейской безопасности. В связи с этим в координации с нашими союзниками сегодня Канада уведомила депозитарий ДОВСЕ, что, в соответствии с международным правом, мы приостановим выполнение положений ДОВСЕ с 7 февраля 2024 года", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Канада вместе с союзниками по НАТО осуждает выход России из "знакового Договора об обычных вооруженных силах в Европе".

"Канада остается приверженной эффективному контролю над обычными вооружениями, обеспечению безопасности в Евро-Атлантическом регионе и работе с союзниками и партнерами для поддержания мер по построению доверия и безопасности", - говорится в заявлении ведомства.

Ранее страны НАТО объявили о намерении бессрочно приостановить свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе в связи с завершением процедуры выхода Российской Федерации из этого договора. Также пресс-служба Белого дома распространила заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, в котором сообщалось, что решение о приостановке выполнения США своих обязательств в рамках ДОВСЕ было поддержано союзниками Соединенных Штатов по НАТО и партнерами вне альянса. Также во вторник о своем решении приостановить действие договора сообщила Великобритания.

До этого МИД РФ сообщил, что процедура выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе завершена в полночь на 7 ноября, документ прекратил свое существование для Москвы.