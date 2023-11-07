Губернатор Флориды заявил, что США вывозят американцев из Израиля и бросают их в Греции

Рон Десантис отметил, что людям приходилось добираться до дома самостоятельно

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена вывозила американцев из Израиля в Грецию, людям приходилось добираться до дома самостоятельно. Об этом заявил претендент на пост президента США губернатор Флориды Рон Десантис на встрече со своими сторонниками в штате Айова.

"Что делала администрация [Байдена], они сказали: "Хорошо, мы вывезем вас из Израиля, но мы бросим вас в Греции, вам просто нужно придумать, как добраться домой, а затем мы отправим вам счет за наши услуги", - сказал Десантис. Видеозапись выступления претендент на пост президента США опубликовал в социальной сети X (ранее Twitter).

Политик также отметил, что при этом власти США готовы платить, чтобы вывезти из страны нелегальных мигрантов. "Если вы приедете в эту страну нелегально, это правительство бесплатно доставит вас в любую точку <...>, поместит вас в отели <...>, но будет взимать плату с американских граждан, которые бегут из зоны боевых действий", - отметил Десантис. "Они [политики в Вашингтоне] ставят американский народ на последнее место", - заключил он.

Ранее Десантис заявил, что США не следует принимать палестинских беженцев из сектора Газа, так как их мировоззрение отличается от американского.