В США назвали приоритетом спокойствие на ливано-израильской границе

Старший советник Госдепартамента по глобальной энергетической безопасности Эймос Хокстин отметил, что страна не хочет, чтобы конфликт из сектора Газа распространился на Ливан

БЕЙРУТ, 7 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты придают первостепенное значение восстановлению спокойствия на ливано-израильской границе. Об этом заявил на пресс-конференции в Бейруте старший советник Госдепартамента по глобальной энергетической безопасности Эймос Хокстин, который выступает посредником на переговорах между Ливаном и Израилем.

"США не хотят, чтобы конфликт из сектора Газа распространился на Ливан, - сказал он. - Поэтому восстановление спокойствия на южной границе является для нас высшим приоритетом, также как для Ливана и Израиля".

Прибывший во вторник в Ливан американский эмиссар провел переговоры со спикером парламента Набихом Берри и премьер-министром Наджибом Микати, посвященные прекращению военной эскалации на границе. Хокстин призвал все стороны выполнять резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН, положившую конец конфликту между Израилем и вооруженной милицией "Хезболлах" в 2006 году.