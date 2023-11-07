В ЦИК Украины исключили прекращение полномочий Зеленского без выборов

Украинские законы запрещают проведение новых выборов в период военного положения, подчеркнул замглавы Центризбиркома Сергей Дубовик

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский будет исполнять свои полномочия после истечения их срока, поскольку украинские законы запрещают проведение новых выборов в период военного положения. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Сергей Дубовик в комментарии украинской службе "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом).

"Сколько бы ни было спекуляций по этой теме, в конституции четко записано, что президент Украины выполняет свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента Украины. Все остальное - это политические спекуляции относительно окончания полномочий, перехода каких-то полномочий", - сказал замглавы ЦИК Украины. "Нет новоизбранного после окончания военного положения состава Верховной рады - работает действующий состав. Не будет нового президента, избранного на выборах - дежурный президент продолжает выполнять свои полномочия. Конституция это четко определяет", - отметил Дубовик.

Он опроверг сообщения СМИ, что ЦИК Украины якобы получил указание начать подготовку к президентским выборам весной будущего года. "Согласно действующему законодательству Украины, какие-либо выборы в военное время, во время объявления военного положения не проводятся. Поэтому никаких сообщений или каких-либо вещей ЦИК не только не получил, но и не мог получить", - подчеркнул Дубовик. Он отметил, что Верховная рада не принимала постановлений о проведении президентских и парламентских выборов на Украине.

6 ноября президент Зеленский потребовал прекратить "вбрасывать в общество" тему выборов. Его заявление последовало в связи с активизацией в стране разговоров о возможном голосовании и появления информации, что власти якобы начинают подготовку к выборам главы государства весной 2024 года. Кроме того, украинское издание "Страна" сообщало, что шансы Зеленского на переизбрание уменьшатся, если свою кандидатуру на президентских выборах выставит нынешний главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Срок очередных президентских выборов на Украине - весна 2024 года. Зеленский ранее неоднократно заявлял, что выборы главы государства могут пройти только после завершения боевых действий. Однако западные партнеры Киева настаивают на их проведении в предусмотренные сроки. В частности, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявлял, что выборы президента Украины должны пройти в срок, невзирая на боевые действия. После этого риторика Зеленского несколько изменилась, и в одном из своих интервью он допустил проведение выборов при военном положении, если Запад их оплатит.

Парламентские выборы на Украине должны были пройти в октябре 2023 года, но в условиях военного положения они не состоялись.