Сокращение валютных резервов и склоки в руководстве. События вокруг Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выступил с публичным предостережением по поводу пораженческих настроений среди военных и высокопоставленных чиновников. В политических кругах это сочли завуалированным выпадом в адрес главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, ранее фактически заявившего о провале так называемого контрнаступления.

Национальный банк Украины опубликовал статданные, согласно которым международные резервы страны сокращаются третий месяц подряд.

ТАСС собрал основную информацию о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска за прошедшие сутки отразили семь атак ВСУ на донецком направлении, продолжали наносить удары по позициям противника на запорожском, краснолиманском, купянском, херсонском и южнодонецком направлениях, сообщили в Минобороны РФ. Потери ВСУ составили около 760 военнослужащих.

Уничтожено около 10 единиц бронетехники, включая танк, а также различные артиллерийские вооружения противника, в том числе производства США. Российские средства ПВО сбили два украинских самолета - Су-27 в Харьковской области и МиГ-29 в ДНР. Общее количество орудий полевой артиллерии и минометов ВСУ, уничтоженных с начала спецоперации, превысило 7 тыс., число сбитых беспилотников - 8,7 тыс.

Атака дронов

ВСУ впервые с 18 сентября подвергли ракетному обстрелу центр Донецка, по предварительным данным, пострадали не менее шести человек, сообщили ТАСС в оперативных службах ДНР. Вслед за этим центр города подвергся повторному обстрелу, пострадали два пассажира попавшей под огонь маршрутки.

Киев пытался атаковать 17 беспилотниками объекты на территории РФ, 9 дронов уничтожены и 8 перехвачены средствами ПВО над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым, сообщили в Минобороны России. По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в городе не зафиксировано серьезных повреждений зданий и коммуникаций в результате падения обломков сбитых беспилотников. Один житель города получил ранения, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Российская система ПВО сбила украинский беспилотник над Суземским районом Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Оружие для Киева

Дополнительные зенитные ракетные комплексы малой и средней дальности NASAMS встали на боевое дежурство на Украине, сообщил в Telegram-канале президент страны Владимир Зеленский. Он не уточнил количество комплексов и страны, передавшие NASAMS.

Киев не получил в полном объеме то оружие, которое ему было ранее обещано странами Запада, при этом Украине для продолжения боевых действий его "нужно в 10 раз больше", заявил советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко.

Президент США Джо Байден обеспокоен тем, что ракеты дальнего действия ATACMS не помогут Киеву изменить баланс сил на поле боя, сообщила газета The New York Times со ссылкой на помощников главы американской администрации. Согласно публикации, Байден долгое время был против передачи ракет, так как боялся, что украинцы "могут пересечь красную линию", нанеся удары по территории РФ. Теперь же он вынужден "сдерживать усталость и недовольство ходом боевых действий на Украине, появившиеся из-за ощущения того, что миллиарды долларов американской помощи были потрачены напрасно".

Завуалированная критика

Секретарь СНБО предостерег от пораженческих настроений среди командования украинскими войсками и во властных структурах страны. "Людям, которые не верят в победу, не место во власти и в командовании", - написал Данилов в колонке для издания "Украинская правда".

Он не стал конкретизировать, кого именно имеет в виду, однако многие на Украине связали это высказывание с выходом в британском журнале The Economist резонансной статьи главкома ВСУ, в которой тот заявил о тупике в украинском конфликте.

Ранее в администрации Зеленского выразили недовольство в связи с выходом статьи Залужного, а сам президент заявил, что не согласен с мнением главкома.

Петиция против выборов

Петиция с просьбой ввести на Украине уголовную ответственность за призывы к проведению выборов во время военного положения появилась на сайте президента страны. Пока что она собрала лишь несколько сотен голосов, для рассмотрения главой государства необходимо 25 тыс. голосов в поддержку.

Накануне Зеленский заявил, что сейчас не время для проведения выборов, и потребовал прекратить "вбрасывать в общество" эту тему. Во вторник выступил против проведедния выборов и предшественник Зеленского на президентском посту Петр Порошенко. "Мы не имеем права на политические игры, хайп и выборы в условиях смертельной для страны угрозы. Это не детские игры, когда речь идет о самом существовании украинской государственности", - написал он в Telegram-канале.

Украина и ЕС

Еврокомиссия намерена рекомендовать странам Евросоюза начать формальные переговоры с Киевом об условиях вхождения Украины в состав сообщества, сообщило агентство Bloomberg. По его сведениям, в рекомендации, текст которой планируется опубликовать 8 ноября, Еврокомиссия предложит странам - членам ЕС начать формальные переговоры с Украиной "после проведения реформ" и принятия правовых норм в части защиты прав национальных меньшинств, антикоррупционного законодательства, деолигархизации и лоббирования.

Окончательные формулировки указанной рекомендации "еще предстоит определить", а сама она должна будет получить одобрение лидеров стран ЕС на декабрьском саммите сообщества.

Сокращение резервов

Международные резервы Украины в октябре снизились на 1,9%, составив $38,9 млрд, они уменьшаются уже третий месяц подряд. Как отметили в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ), такая "динамика обусловлена интервенциями НБУ и долговыми выплатами страны в иностранной валюте".

По данным банка, украинское правительство выплатило $892,5 млн за обслуживание и погашение госдолга, в том числе $135,8 млн Всемирному банку и более $80 млн Международному валютному фонду. При этом, по информации регулятора, в течение октября Украина получила $3,3 млрд, из которых $1,59 млрд - макрофинансовая помощь от ЕС, $1,15 млрд - грант от США через целевой фонд доноров Всемирного банка, $572,7 млн - от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа.

В августе НБУ сообщал о снижении международных резервов страны на 3,2%, в сентябре - на 1,7%.

Гибель помощника главнокомандующего ВСУ

Уголовное дело по факту гибели полковника Геннадия Частякова, являвшегося помощником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, возбуждено по статьям об умышленном убийстве и о незаконном обращении с оружием и боеприпасами, сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона Украины.

По версии следствия, 6 ноября Частяков отпраздновал на работе день рождения и вернулся домой с подарками от коллег. Среди подарков был ящик, где находились шесть гранат западного образца. Одну из них взял в руки сын военного. Забирая у ребенка боеприпас, Частяков выдернул кольцо, спровоцировав взрыв. Он сам погиб на месте, 13-летний сын госпитализирован с тяжелыми ранениями, также пострадала 11-летняя дочь Частякова. В ведомстве добавили, что на месте происшествия изъяли оставшиеся пять гранат, у коллеги, преподнесшего этот подарок, во время обыска нашли еще две.

Как заявила пресс-секретарь МВД Украины Марьяна Рева, Частяков был предупрежден коллегой о том, что гранаты в подарке боевые, но, вероятно, "не поверил в эту информацию".

Драка из-за песни

Три человека пострадали в результате драки в ресторане Винницы между сотрудниками военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) и военнослужащими ВСУ. Как сообщило издание "Страна", причиной инцидента стало прослушивание силовиками песни российского исполнителя Михаила Круга "Владимирский централ".

По данным издания, военнослужащие, услышав песню на русском языке, сделали силовикам замечание, но те его проигнорировали. Никак не отреагировали на происходящее работники ресторана и полицейские, которых вызвали военные. Затем произошла драка, в результате которой госпитализированы три человека.

Нацполиция Украины возбудила уголовное дело, квалифицировав инцидент как хулиганство.