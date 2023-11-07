Украина вышла из соглашения с РФ и Белоруссией по борьбе с экономическими преступлениями

Кроме того, правительство одобрило законопроект о выходе из соглашения о сотрудничестве в сфере сохранения и использования генетических ресурсов культурных растений государств - участников Содружества

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Украина вышла из соглашения о совместной борьбе стран СНГ с экономическими преступлениями в части отношений с Россией и Белоруссией. Об этом сообщил представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Остановлено в связи с коренным изменением обстоятельств действие соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере экономики, подписанного в Москве 12.04.1996, в части отношений правительства Украины с правительствами РФ и Республики Беларусь", - написал он в Telegram-канале. Соглашение было подписано всеми странами - членами Содружества.

Кроме того, правительство одобрило законопроект о выходе из соглашения о сотрудничестве в сфере сохранения и использования генетических ресурсов культурных растений государств - участников СНГ. Мельничук напомнил, что соглашение было подписано 4 июня 1999 года в Минске и одобрено правительством Украины 10 февраля 2000 года.

Украинские власти регулярно заявляют о выходе из соглашений, которые заключены с Россией, Белоруссией, Сирией, а также в рамках СНГ.