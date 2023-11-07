7 ноября, 17:02
Палестино-израильский конфликт

Эмиссар США заявил о работе Вашингтона над установлением гуманитарного перемирия в Газе

Эймос Хокстин отметил, что после достижения этой цели Соединенные Штаты планируют перейти к другим этапам, ведущим к урегулированию

БЕЙРУТ, 7 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты прикладывают усилия к тому, чтобы остановить военные действия в секторе Газа и достичь перемирия в целях оказания гуманитарной помощи населению. Об этом заявил старший советник Госдепартамента по глобальной энергетической безопасности Эймос Хокстин, который выступает посредником на переговорах между Ливаном и Израилем. В Бейруте он встретился с премьер-министром Ливана Наджибом Микати и обсудил с ним усилия по прекращению военной эскалации на Ближнем Востоке.

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"США работают сейчас над установлением гуманитарного перемирия в Газе, - сказал американский эмиссар новостному порталу Lebanon 24. - После достижения этой цели мы перейдем к другим этапам, ведущим к урегулированию".

Хокстин сообщил, что посетил Бейрут по поручению президента США Джо Байдена, чтобы обсудить положение на юге Ливана. "Я почувствовал в ходе переговоров, что никто не хочет дальнейшего обострения ситуации", - отметил он.

Дипломат подчеркнул, что "США поддерживают ливанскую армию и выступают за распространение суверенитета ливанского государства на всю территорию страны". 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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