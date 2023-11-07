Оппозиция в Молдавии намерена выйти на совместные протесты с требованием отставки власти

Акцию перенесли на конец ноября

КИШИНЕВ, 7 ноября. /ТАСС/. Оппозиционные партии Молдавии договорились перенести на конец ноября встречу, на которой будут обсуждаться совместные протесты с требованием отставки президента республики Майи Санду и правящей Партии действия и солидарности, проведения досрочных выборов.

"Мы обратились к политическим партиям и движениям страны с призывом объединить наши усилия в процессе освобождения захваченного государства и восстановления демократии в стране. В этом смысле я выступил с предложением создать комитет по организации встречи, было принято решение провести мероприятие после завершения выборов, дата будет согласована", - написал экс-премьер, лидер Партии развития и объединения Молдавии Ион Кику в своем Telegram-канале. Он пояснил, что ранее планировалось провести эту встречу 7 ноября, но из-за того, что многие политики заняты подготовкой к предстоящему 19 ноября второму туру региональных выборов, было решено ее перенести.

"Мы решили расширить формат площадки, чтобы участвовали представители не только политических партий и движений, но и представители гражданского общества, академической среды, независимые СМИ, профессиональные ассоциации, органы государственного управления, союзы ветеранов и все люди в стране, которые выступают за сохранение демократии в Молдавии", - добавил экс-премьер.

В прошлом году в Молдавии начались массовые протесты оппозиционной партии "Шор", участники которых требуют отставки Санду и правительства, досрочных выборов в парламент. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни. Уровень инфляции в стране в прошлом году превысил 30%, тарифы на газ за два года выросли в семь раз, а электроэнергия подорожала в три раза.

Санду обвинила оппозицию в подготовке государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам. В стране партия "Шор" уже объявлена вне закона, запрещены десятки оппозиционных телеканалов и изданий, арестованы политики, выступающие против правительства, уголовные дела заведены в отношении лидеров оппозиции. В августе по предложению Санду учрежден Центр стратегической коммуникации и борьбы с дезинформацией под названием "Патриот". Его работа, по словам президента, будет направлена против России, которую власти республики обвинили в информационных атаках, а также для борьбы с "изменниками родины", блокирующими курс на евроинтеграцию.