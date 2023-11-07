В МИД Латвии вызвали дипломата РФ из-за обвинений в нарушении воздушного пространства

Олегу Зыкову вручили ноту протеста

ВИЛЬНЮС, 7 ноября. /ТАСС/. Временный поверенный в делах Российской Федерации в Латвии Олег Зыков был вызван во внешнеполитическое ведомство республики из-за подозрений в нарушении российским самолетом воздушного пространства страны. Об этом сообщил глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш.

"Вчера было установлено, что российский самолет нарушил воздушное пространство Латвии. Сегодня в Министерство иностранных дел Латвии вызвали главу российского посольства и вручили ему ноту протеста", - сообщил Кариньш на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

По информации Минобороны Латвии, радар воздушных сил в понедельник зафиксировал нарушение воздушного пространства республики у латвийско-российской границы военным самолетом РФ. Отмечается, что после пересечения границы он вернулся на территорию России.