7 ноября, 16:41,
обновлено 7 ноября, 17:36

В МИД Латвии вызвали дипломата РФ из-за обвинений в нарушении воздушного пространства

Здание МИД Латвии. Bogdan Tapu/ CC BY-NC 2.0/ Flickr
Здание МИД Латвии
© Bogdan Tapu/ CC BY-NC 2.0/ Flickr

Олегу Зыкову вручили ноту протеста

ВИЛЬНЮС, 7 ноября. /ТАСС/. Временный поверенный в делах Российской Федерации в Латвии Олег Зыков был вызван во внешнеполитическое ведомство республики из-за подозрений в нарушении российским самолетом воздушного пространства страны. Об этом сообщил глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш.

"Вчера было установлено, что российский самолет нарушил воздушное пространство Латвии. Сегодня в Министерство иностранных дел Латвии вызвали главу российского посольства и вручили ему ноту протеста", - сообщил Кариньш на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

По информации Минобороны Латвии, радар воздушных сил в понедельник зафиксировал нарушение воздушного пространства республики у латвийско-российской границы военным самолетом РФ. Отмечается, что после пересечения границы он вернулся на территорию России. 

Теги:
ЛатвияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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