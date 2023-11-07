В Израиле сообщили о ведении боев уже "в сердце города Газа"

Глава Южного командования Армии обороны страны Ярон Финкельман заявил, что военные сражаются "прямо сейчас в крупных центрах" Газы

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 ноября. /ТАСС/. Подразделения израильской армии ведут бои против радикальной организации ХАМАС уже в самом центре Газы - крупнейшего города в одноименном приморском палестинском анклаве. Об этом сообщил глава Южного командования Армии обороны Израиля генерал-майор Ярон Финкельман.

"Мы сражаемся прямо сейчас в крупных центрах сектора Газа. Я только что вернулся оттуда. Впервые за десятилетие Армия обороны Израиля сражается в сердце города Газа. В сердце террора", - заявил военачальник, высказывания которого распространила армейская пресс-служба.

Он подчеркнул, что военная операция Израиля против ХАМАС в секторе Газа - "это сложная и трудная война, которая имеет свои издержки". "Наши цели ясны: уничтожение террористической организации ХАМАС и создание условий для возвращения заложников домой", - отметил военачальник.

"Сегодня, прямо сейчас, наши солдаты уничтожают террористов, обнаруживают туннели, уничтожают оружие и продолжают продвигаться к центру врага. Мы продолжаем [боевые действия] со всей мощью, чтобы разбить презренную террористическую организацию ХАМАС. Боевой дух, который дает нам силы, исходит от народа Израиля. Мы не успокоимся, мы не остановимся и не будем молчать, пока наша задача не будет выполнена, пока мы не одержим победу", - подчеркнул Финкельман.