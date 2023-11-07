В правительстве Украины призвали умерить ожидания от отчета Еврокомиссии

По словам вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, этот отчет "расскажет о прогрессе Украины"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина предупредила, что отчет Европейской комиссии (ЕК) по выполнению Киевом требований для переговоров о членстве будет сдержанным, а само решение о начале таких переговоров будет приниматься не ранее декабря.

"Отчет, который будет опубликован завтра, расскажет о прогрессе Украины - на самом деле, невероятный прогресс, как с трибуны Верховной рады сказала президент Еврокомиссии - и даст понимание дальнейших шагов. Но формулировки будут сдержанны", - написала она в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Стефанишина добавила, что публикация отчета Еврокомиссии не будет содержать решения о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз - страны ЕС будут рассматривать его только в декабре 2023 года. "Нам может это не нравиться, мы можем с этим не соглашаться и даже считать несправедливым, но что важно, мы, Украина, уже подняли чрезвычайно высоко планку для всех стран расширения", - указала вице-премьер.

Еврокомиссия в среду, 8 ноября, опубликует отчет о выполнении Украиной требований для начала переговоров о вступлении в ЕС. Испанская газета El Pais со ссылкой на проект отчета уже сообщила, что в данном документе признается выполнение лишь четырех из семи условий. Издание поясняет, что теперь старт переговоров обусловлен улучшением ситуации с правами языковых меньшинств, выделением средств на борьбу с коррупцией и прогрессом в прозрачности лоббирования. ЕК полагает, что Киев добился прогресса в реформах, необходимых для начала переговоров о вступлении в Евросоюз. Таким образом, Брюссель готовится рекомендовать странам - членам сообщества дать положительный ответ для продолжения процесса обсуждения вопроса о членстве Украины и приступить к диалогу в начале 2024 года.

Как пишет издание, изучение в школе языков меньшинств, таких как венгерский или румынский, и их присутствие в СМИ может стать препятствием для достижения единогласия внутри ЕС. В частности, Брюссель обнаружил "несколько нерешенных проблем" в украинском законе о меньшинствах в отношении венгерского, румынского и русского языков в прессе и образовательной системе.