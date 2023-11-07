В ФРГ сочли "правоэкстремистской" деятельность регионального отделения партии АдГ

Речь идет об отделении в земле Саксония-Анхальт, аналогичную оценку получило отделение партии в другой земле - Тюрингии. Это означает, что спецслужбы теперь имеют право расширить инструментарий и интенсивность слежки за ними

БЕРЛИН, 7 ноября. /ТАСС/. Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ (выполняет функции контрразведки) квалифицировало как "правоэкстремистскую" деятельность регионального отделения партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в земле Саксония-Анхальт. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на заявление ведомства.

Ранее аналогичную оценку получило отделение партии в другой земле - Тюрингии. Это означает, что спецслужбы теперь имеют право расширить инструментарий и интенсивность слежки за ними. Также разведка должна более тщательно и более регулярно составлять доклады по деятельности организаций или персон, подпадающих под такую категорию. Каких-либо фактических ограничений деятельности это не подразумевает.

Согласно опросам общественного мнения, АдГ пользуется в Саксонии-Анхальт поддержкой 33% населения, это на 1 процентный пункт больше, чем у Христианско-демократического союза. Выборы в парламент этой федеральной земли пойдут в июне 2024 года.

В ФРГ "Альтернативу для Германии" называют правопопулистской партией. Другие политические силы считают невозможным сотрудничество с ней в какой бы то ни было коалиции - ни на федеральном, ни на региональном уровнях.

При этом у АдГ сейчас относительно высокие общегерманские рейтинги - они колеблются на уровне 19-23%. Партия является по популярности второй, опережая даже Социал-демократическую партию Германии, которую представляет канцлер ФРГ Олаф Шольц. На первом месте в рейтингах идет консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.