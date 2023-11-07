Львовский университет отказался уволить оскорблявшую военных ВСУ за русский язык Фарион

Согласно заявлению "Львовской политехники", вуз "не несет ответственности за высказывания работников и студентов вне университета"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Украинский университет "Львовская политехника" отказался увольнять бывшего депутата Рады Ирину Фарион из-за оскорблений в адрес представителей вооруженных сил страны, говорящих на русском языке. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Во вторник плакаты с соответствующим призывом появились на стенах вуза, где Фарион работает преподавателем.

"Львовская политехника" не несет ответственности за высказывания работников и студентов вне университета", - говорится в сообщении на странице вуза в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее украинские СМИ сообщали, что Facebook заблокировал страницу экс-депутата после ее высказываний, после чего Фарион завела аккаунт в Telegram.

Ранее на Украине разгорелся скандал вокруг использования русского языка украинскими военными. Фарион раскритиковала военных из националистического формирования "Азов" (запрещено в РФ и признано террористической организацией), которые говорят по-русски. После жесткого ответа одного из "азовцев" она в оскорбительной форме предложила всем русскоязычным ехать в Сибирь. В свою очередь уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец заявил о недопустимости притеснения граждан страны за использование "языка нацменьшинств".

Запрет русского языка на Украине

Курс на открытое вытеснение русского языка начал проводиться на Украине сразу после государственного переворота в феврале 2014 года, а в мае 2019 года Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента страны, за пять дней до истечения своих полномочий подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В соответствии с этим документом неисполнение норм закона с 16 июля 2022 года влечет за собой взыскание штрафа, который может быть увеличен при повторном нарушении. Закон обязывает граждан страны использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни, включая госуправление, медицину, науку и образование, СМИ и интернет-сайты.

С начала российской специальной военной операции Украину охватила кампания по тотальной дерусификации. Власти на местах вводят полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни и изучение русского языка в школах и вузах. На прошлой неделе языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что школьники во время перемен обязаны общаться только на украинском.

В этих условиях систематически возникают скандалы вокруг нарушений данного запрета. Так, широкую огласку получили история с молодым одесситом, исполнявшим на улице песни Виктора Цоя, увольнение охранника магазина, сказавшего, что "Киев - русскоязычный город", увольнение нескольких преподавателей вузов. Однако время от времени в стране раздаются голоса, напоминающие о том, что запрет русского языка является нарушением конституции. Как свидетельствует опрос, проведенный в сентябре по заказу консультативной миссии Европейского союза, 45% украинцев считают, что в стране существует языковая дискриминация.