Лидер болгарской партии Мустафа Карадай подал в отставку

Оперативное руководство Движением за права и свободы, представляющим интересы этнических турок в республике, взял на себя его почетный председатель Ахмед Доган

СОФИЯ, 7 ноября. /ТАСС/. Лидер Движения за права и свободы (ДПС) Мустафа Карадай подал в отставку, оперативное руководство партией, представляющей интересы этнических турок в Болгарии, взял на себя почетный председатель движения Ахмед Доган. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-центра ДПС.

Мустафа Карадай возглавлял политическое движения с 2016 года, был председателем парламентской группы ДПС, однако, с 16 октября 2023 года разделил этот пост с Деляном Пеевски. Причины отставки Мустафы Карадая не известны.

ДПС занимает стабильное место в политической жизни Болгарии. По итогам апрельских выборов в парламент страны партия получила 13,72% голосов избирателей и заняла четвертое место, делегировав в Народное собрание страны 36 депутатов. А на выборах в местные органы власти, второй тур которых прошел 5 ноября, также подтвердила свои позиции.

Почетный председатель ДПС Ахмед Доган будет руководить партией до проведения национальной конференции движения, проведение которой намечено на февраль 2024 года.